Nações Unidas reforça combate à desinformação climática com nova campanha

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou a campanha #ClimateCounts para reforçar o combater à desinformação climática, revela um comunicado publicado esta segunda-feira no 'site' da organização.

A campanha irá apresentar 30 factos sobre o clima, cada um acompanhado com suporte visual, de forma a tornar as mudanças climáticas "algo pessoal, de fácil compreensão e urgente".

Com o aumento da desinformação e da informação de má qualidade sobre o clima, a campanha #ClimateCounts procura promover a literacia mediática, capacitar indivíduos e comunidades a agir e exigir mais ações climáticas.

A nova iniciativa faz parte dos esforços do PNUD para aumentar a consciencialização e mobilizar comunidades antes da Conferência do Clima (COP30), que decorre na cidade brasileira de Belém, de 10 a 21 de Novembro.

"À medida que o mundo se aproxima da COP30 e os países apresentam novas metas no âmbito do Acordo de Paris, a mensagem é clara: não temos tempo a perder", afirma a diretora global de mudanças climáticas do PNUD, Cassei Flynn, citada no comunicado.

A campanha #ClimateCounts está disponível em português, inglês, francês e espanhol.

O lançamento desta campanha surge após um relatório da ONU ter alertado que quase oito em cada 10 pobres de todo o mundo, ou cerca de 900 milhões de pessoas, estão diretamente expostos a riscos climáticos agravados pelo aquecimento global.

O PNUD é a principal entidade das Nações Unidas no combate a injustiças de pobreza, desigualdade e mudanças climáticas.

Foto: depositphotos