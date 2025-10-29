Senado dos EUA aprova resolução para bloquear tarifas de Trump ao Brasil

O Senado norte-americano aprovou na terça-feira à noite uma resolução para anular as tarifas alfandegárias ao Brasil, que dificilmente entrará em vigor mas constitui um teste dos democratas ao apoio dos republicanos à política comercial do Presidente Donald Trump.

A legislação do senador democrata da Virgínia Tim Kaine foi aprovada por 52 votos a favor (48 contra) na câmara alta do Congresso.

A resolução para acabar com as emergências nacionais declaradas por Trump para justificar tarifas de 50% sobre importações do Brasil parece condenada ao fracasso porque a Câmara dos Representantes (câmara baixa), controlada pelos republicanos, aprovou novas regras que permitem à liderança impedir a votação.

Mesmo que seja aprovada pelo Congresso, a legislação seria vetada por Trump, refere a agência Associated Press (AP).

A votação demonstrou alguma resistência nas fileiras republicanas contra as tarifas de Trump.

Votaram a favor da resolução, juntamente com todos os democratas, cinco republicanos: os senadores Susan Collins do Maine, Mitch McConnell do Kentucky, Lisa Murkowski do Alasca, Rand Paul do Kentucky, e Thom Tillis da Carolina do Norte.

Kaine disse que as votações são uma forma de forçar um debate no Senado sobre "a destruição económica das tarifas" e acrescentou que planeia apresentar ainda esta semana resoluções semelhantes que se aplicam às tarifas de Trump sobre o Canadá e outras nações.

Trump relacionou as tarifas ao Brasil com as políticas do país e com o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado.

Washington teve um excedente comercial de 6,8 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) com o Brasil no ano passado, de acordo com estatísticas oficiais.

"Todos os americanos que acordam de manhã para tomar uma chávena de café estão a pagar um preço pelas tarifas imprudentes, ridículas e quase infantis de Donald Trump", frisou também o líder democrata do Senado, Chuck Schumer.

Em abril, quatro republicanos votaram com os democratas para bloquear as tarifas ao Canadá, mas o projeto de lei nunca foi analisado na câmara baixa.

Kaine disse esperar que as votações desta semana mostrem como a oposição republicana à política comercial de Trump está a crescer.

Para promover as votações, Kaine invocou uma lei com décadas de existência que permite ao Congresso bloquear os poderes de emergência de um presidente e que os membros do partido minoritário forcem a votação das resoluções.

O vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, compareceu hoje num almoço republicano, em parte para enfatizar aos líderes do partido que devem permitir que o Presidente negoceie acordos comerciais.

Vance disse mais tarde aos jornalistas que Trump está a usar tarifas "para dar aos trabalhadores e agricultores americanos um acordo melhor".

"Votar contra isto é retirar esta incrível influência ao presidente dos Estados Unidos. Acho que é um grande erro", acrescentou.

O Supremo Tribunal também vai analisar em breve um caso que contesta a autoridade de Trump para implementar tarifas abrangentes. Tribunais inferiores consideraram a maioria das suas tarifas ilegais.

Alguns republicanos sublinharam, por isso, que vão esperar pelo desfecho deste caso antes de votarem contra as medidas do presidente.

Kaine planeia também apresentar uma resolução para colocar um travão à capacidade de Trump de realizar ataques militares contra a Venezuela, à medida que as Forças Armadas dos EUA intensificam a sua presença e operações na região das Caraíbas.

O senador sublinhou que permitirá aos democratas saírem da defensiva enquanto estão em minoria e, em vez disso, forçarem votações em "pontos de desconforto" para os republicanos.