Qualquer empresa ou indivíduo envolvido na venda de armas a Taiwan pagará preço por suas ações ilícitas, diz porta-voz do MNE da China

Qualquer empresa ou indivíduo que se envolva na venda de armas a Taiwan pagará o preço por seus actos ilícitos, afirmou na sexta-feira um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

O porta-voz fez essas declarações depois que a China decidiu tomar medidas contra empresas e executivos dos EUA envolvidos no fornecimento de armas a Taiwan.

Em resposta ao recente anúncio dos EUA de vendas de armas em larga escala para a região chinesa de Taiwan, a China decidiu tomar medidas contra 20 empresas americanas relacionadas com a defesa e 10 altos executivos que se envolveram no fornecimento de armamentos a Taiwan nos últimos anos, em conformidade com a Lei Anti-Sanções Estrangeiras.

Observando que a questão de Taiwan está no centro dos interesses fundamentais da China e é a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada nas relações entre a China e os Estados Unidos, o porta-voz afirmou que qualquer pessoa que tente ultrapassar essa linha e fazer provocações na questão de Taiwan receberá uma resposta firme da China.

"Nenhum país ou força deve subestimar a determinação, a vontade e a capacidade do governo e do povo da China em salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial", afirmou o porta-voz.

A China mais uma vez pede aos Estados Unidos que respeitem o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, ajam de acordo com o compromisso assumido pelo líder dos EUA, cessem as ações perigosas de armar Taiwan, deixem de minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e parem de enviar sinais errados às forças separatistas da "independência de Taiwan", alertou o porta-voz.

"A China continuará a tomar medidas resolutas para defender firmemente a soberania, a segurança e a integridade territorial nacionais", acrescentou o porta-voz.