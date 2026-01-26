China fora de discussões sobre armamento nuclear "nesta fase"

A China excluiu hoje a possibilidade de participar "nesta fase" em discussões sobre desarmamento nuclear, como os Estados Unidos voltaram a defender, com o fim do último tratado de desarmamento nuclear que ligava Washington e Moscovo.

"As capacidades nucleares da China estão numa escala completamente diferente das dos Estados Unidos e da Rússia, e [a China] não participará em negociações sobre desarmamento nuclear nesta fase", afirmou Lin Jian, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em conferência de imprensa.

O New Start, último tratado de desarmamento nuclear em vigor entre os Estados Unidos e a Rússia, expirou hoje, aumentando os receios de proliferação nuclear.

A Rússia anunciou, na quarta-feira, que deixava de estar vinculada ao tratado. Os Estados Unidos reagiram com cautela, mas o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, reafirmou que, para o presidente Donald Trump, um verdadeiro controlo exige a participação da China, "devido ao seu arsenal considerável e em rápido crescimento".

"A China lamenta que o tratado New Start entre os Estados Unidos e a Rússia tenha expirado. Este tratado é de importância vital para a preservação da estabilidade estratégica mundial", declarou Lin Jian.

Contudo, "a China sempre manteve as suas capacidades nucleares ao nível mínimo necessário para garantir a sua segurança nacional e não está envolvida em qualquer corrida ao armamento com nenhum país", assegurou o porta-voz.

Segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI), no início de 2025, a China possuía pelo menos 600 ogivas nucleares -- ainda significativamente atrás da Rússia e dos Estados Unidos --, mas "o arsenal nuclear chinês cresce mais rapidamente do que o de qualquer outro país, com cerca de 100 novas ogivas por ano desde 2023", apontou o relatório de Junho de 2025.

"A China sempre seguiu uma estratégia nuclear de autodefesa, uma política de não uso em primeiro lugar de armas nucleares e um compromisso incondicional de não usar nem ameaçar usar armas nucleares contra Estados não nucleares ou zonas livres de armas nucleares", reiterou Lin Jian.

O porta-voz expressou ainda o apoio da China à proposta feita em Setembro de 2025 pelo presidente russo, Vladimir Putin, de prolongar por um ano os limites previstos no tratado New Start.

"A China instou os Estados Unidos a responder positivamente" e a "retomar rapidamente o diálogo com a Rússia sobre estabilidade estratégica", afirmou. "É também isso que espera, de forma geral, a comunidade internacional".

O Presidente chinês, Xi Jinping, manteve conversações separadas, na quarta-feira, com os seus homólogos russo e norte-americano.

