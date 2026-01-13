Número de manifestantes mortos no Irão estará na casa dos 2.000, segundo ONG

O número de mortos nos protestos contra o regime iraniano, que duram há 16 dias, poderá já ter atingido pelo menos 2.000 pessoas, segundo denunciou esta terça-feira a organização não-governamental Iran Human Rights.

O balanço anterior apontava para 648 manifestantes mortos em 14 províncias do Irão desde 28 de Dezembro, data em que tiveram início as manifestações.

A contestação começou por visar o aumento do custo de vida, num país fortemente afetado por sanções económicas, mas rapidamente evoluiu para um protesto político dirigido às autoridades de Teerão.

Por sua vez, a Organização dos Mujahedin do Povo do Irão (OMPI), grupo da oposição ao regime, estima que o número de vítimas mortais possa ascender aos 3.000, com base em informações recolhidas junto de fontes locais, hospitais e familiares das vítimas.



Crédito fotografia: Depositphotos