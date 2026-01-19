FMI revê em alta previsão para crescimento mundial para 3,3% em 2026

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta a previsão de crescimento da economia mundial para 3,3% este ano, segundo o relatório divulgado hoje.

Na actualização do World Economic Outlook (WEO) divulgada hoje, o FMI projecta que o crescimento global permaneça resiliente em 3,3% em 2026 e em 3,2% em 2027, previsão que representa uma pequena revisão em alta (0,2 pontos percentuais) em 2026 e nenhuma alteração em 2027 em comparação com a edição de Outubro de 2025.

Este desempenho estável resulta "do equilíbrio de forças divergentes", indica o FMI, sendo que "os obstáculos decorrentes da mudança nas políticas comerciais são compensados pelos factores favoráveis provenientes do aumento dos investimentos relacionados com a tecnologia, incluindo inteligência artificial (IA), principalmente na América do Norte e na Ásia".

Além disso, destaca-se também o efeito do apoio orçamental e monetário, condições financeiras amplamente favoráveis e adaptabilidade do setor privado.

O crescimento nas economias avançadas deverá ser de 1,8% em 2026 e 1,7% em 2027, sendo que nos Estados Unidos a economia deverá expandir-se em 2,4% em 2026, apoiada pela política orçamental e por uma taxa de juro mais baixa, enquanto o impacto das barreiras comerciais mais elevadas também diminui gradualmente.

Por sua vez, nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, espera-se que o crescimento continue a rondar os 4% em 2026 e 2027.

Em relação à projecção de Outubro, o crescimento da economia chinesa foi revisto em alta em 0,2 pontos percentuais, para 5% em 2025.

Já a inflação global deverá abrandar de uma estimativa de 4,1% em 2025 para 3,8% em 2026 e para 3,4% em 2027.

Estas projecções para os preços também permanecem praticamente inalteradas em relação às de Outubro e prevêem que a inflação regresse à meta de forma mais gradual nos Estados Unidos do que em outras grandes economias.