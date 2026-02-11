Carney cancela viagem à Europa após massacre em escola secundária

O primeiro-ministro canadiano Mark Carney anunciou na terça-feira o cancelamento de uma viagem à Europa, após o massacre no oeste do Canadá que causou dez mortos, incluindo o atirador suspeito, sete dos quais numa escola secundária.

O ataque causou ainda 25 feridos, dois dos quais em estado grave, e ocorreu em Tumbler Ridge, uma pequena cidade com cerca de 2.400 habitantes no sopé das Montanhas Rochosas, na província canadiana da Colúmbia Britânica.

Mark Carney tinha planos de viajar para a Europa entre hoje e 15 de fevereiro para participar, entre outros eventos, na Conferência de Segurança de Munique, que reunirá cerca de 60 chefes de Estado e de governo e uma centena de ministros das Relações Exteriores e da Defesa no próximo fim de semana.

Dez pessoas morreram, incluindo o atirador suspeito, num ataque esta terça-feira numa escola secundária numa pequena cidade no nordeste da província canadiana da Colúmbia Britânica, anunciou a Polícia Montada Real Canadiana (RCMP).

De acordo com Ken Floyd, superintendente distrital da RCMP, sete pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária de Tumbler Ridge, incluindo o suspeito atirador, e uma morreu a caminho do hospital. Outras duas pessoas foram encontradas mortas numa residência, acrescentou numa entrevista virtual com a comunicação social.

Outras 25 pessoas ficaram feridas, sem risco de vida, de acordo com um comunicado da RCMP.

Tumbler Ridge localiza-se a mais de 1.000 quilómetros a nordeste de Vancouver, a maior cidade da Colúmbia Britânica.

O portal na internet do governo provincial indica que a escola secundária de Tumbler Ridge tem 175 alunos do 7.º ao 12.º ano.