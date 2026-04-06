Detidos 33 suspeitos de raptar 38 fiéis numa igreja na Nigéria

A polícia nigeriana deteve 33 suspeitos de integrarem um gangue que raptou 38 fiéis em Novembro numa igreja católica no estado de Kwara (oeste da Nigéria), confirmaram hoje as forças de segurança.

"A polícia nigeriana anunciou um progresso significativo na sua campanha contínua contra crimes de grande impacto, resultando na detenção de 50 suspeitos ligados a terrorismo, sequestro e roubo à mão armada", declarou a polícia nigeriana na sua conta na rede social X.

"Entre as conquistas mais notáveis ??está o desmantelamento de um gangue de 33 membros responsável por atos de terrorismo, roubo de gado e o ataque violento à Igreja Apostólica de Cristo no estado de Kwara", acrescentaram.

O ataque a esta igreja na cidade de Eruku ocorreu em 18 de Novembro, no decorrer de uma missa. Durante a celebração, indivíduos armados invadiram o local, abriram fogo e mataram pelo menos duas pessoas, antes de raptarem os sobreviventes, incluindo o padre.

Após cinco dias em cativeiro, os fiéis foram libertados graças aos esforços das forças de segurança e dos representantes do Governo, segundo as autoridades de Kwara.

Alguns estados da Nigéria, particularmente nas regiões central e noroeste do país, sofrem ataques constantes de "bandidos", termo utilizado para descrever os gangues criminosos que cometem agressões e raptos em massa para obter resgate e que as autoridades classificam por vezes como "terroristas".

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