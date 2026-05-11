Trinta pessoas assassinadas na noroeste da Nigéria por homens armados

Trinta pessoas foram assassinadas por homens armados na noite de domingo no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, segundo um relatório de segurança preparado para a ONU e consultado hoje pela agência France-Presse (AFP).

O estado de Zamfara, como outros estados do norte da nação mais populosa de África, enfrenta uma insegurança multifatorial, entre as gangues armados, localmente chamadas de 'bandidos', que saqueiam aldeias, sequestram e aterrorizam os habitantes, e a presença de grupos extremistas islâmicos, principalmente ativos no nordeste e em alguns países vizinhos.

Há meses, a Nigéria enfrenta um aumento dos ataques no norte do país, forçando o Presidente, Bola Tinubu, que disputará um segundo mandato em janeiro próximo, a declarar estado de emergência de segurança em Novembro.

Domingo à noite, "os bandidos emboscaram viajantes no eixo rodoviário Magami-Dansadu no governo local de Gusau (...) mataram 30 pessoas, incluindo civis, caçadores e um guarda comunitário, e feriram muitas outras", indica-se no relatório.

"As forças de segurança responderam ao ataque e mataram vários bandidos após troca de tiros", especifica-se no texto.

Segundo o relatório de segurança, 'bandidos' que operam nas florestas vizinhas tinham raptado viajantes e matado um condutor em 25 de abril na mesma estrada.

Num comunicado hoje publicado, o exército nigeriano indicou ter, no mesmo estado de Zamfara, "matado vários terroristas" no domingo.

A violência relacionada com os 'bandidos' tem em parte origem em conflitos entre pastores e agricultores em torno do acesso a recursos limitados, nomeadamente água e terras.

Estas tensões são agravadas pelas mudanças climáticas.

Estes confrontos intercomunitários evoluíram progressivamente para o desenvolvimento de redes organizadas especializadas no roubo de gado e no rapto para resgate.

O Governo nigeriano tem destacado tropas no estado de Zamfara desde 2015 para combater estes grupos armados, mas a violência persiste.

As autoridades locais também tentaram, em várias ocasiões, negociar acordos de paz com os 'bandidos', sem conseguir pôr fim de forma duradoura aos ataques.

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