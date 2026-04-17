Países árabes reúnem-se sobre bloqueio do estreito de Ormuz

Os 22 estados-membros da Liga Árabe vão reunir-se de urgência na terça-feira para concertarem uma resposta ao bloqueio do estreito de Ormuz e à "ameaça iraniana", enquanto se aguarda nova ronda negocial entre Irão e Estados Unidos.

No encontro, por videoconferência, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos vários países "vão analisar os acontecimentos na região, a guerra entre a República Islâmica e os estados do golfo Pérsico e as ameaças iranianas contra eles", segundo fontes daquela organização.

Em comunicado oficial, diz-se que a conferência foi convocada pelo governo do Bahrein, que preside à Liga Árabe e tem uma das mais importantes bases militares norte-americanas da região, sem mencionar quaisquer representantes de Washington.

Bahrein e outros parceiros no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) têm sido alvo de ataques iranianos, com centenas de drones e mísseis balísticos, durante a guerra e até a entrada em vigor do cessar-fogo de duas semanas, que expira quarta-feira.

As ofensivas iranianas, direcionados principalmente a instalações de petróleo e gás, além do bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz - a principal rota petrolífera mundial - prejudicaram significativamente as economias do bloco económico e político do CCG, fortemente dependente das exportações de energia. Além do Bahrein, o CCG é composto por Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Omã.

Entretanto, os EUA anunciaram o envio de uma comitiva liderada pelo vice-presidente de Donald Trump, JD Vance, à semelhança de há uma semana, mas ameaçaram com novos ataques caso não haja progresso nas conversações.

Os responsáveis iranianos condicionaram os contactos ao fim do bloqueio norte-americano à navegação no estreito de Ormuz, algo que consideram "ilegal e criminoso".

Trump avisou que se Teerão não aceitar a proposta de Washington, as forças armadas norte-americanas podem destruir "todas e cada uma das centrais elétricas e pontes" do Irão.

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