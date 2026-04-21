Seis pessoas indiciadas na Nigéria por tentativa de golpe de Estado

Estas seis pessoas, incluindo um general de divisão reformado, são acusadas de terem conspirado "entre si para declarar guerra ao Estado a fim de intimidar o Presidente da República Federal", segundo o MP da Nigéria.
Em Outubro de 2025, o exército tinha anunciado que 16 oficiais tinham sido detidos por "problemas de indisciplina".
Na altura, apesar das negativas oficiais, fontes do Governo e do exército nigeriano tinham declarado à agência de notícias France-Presse (AFP) que esses oficiais tinham sido detidos por terem fomentado um golpe de Estado.
Em janeiro, o exército acabou por reconhecer a tentativa de golpe de Estado e anunciou que iria julgar vários oficiais acusados de planear a destituição do Presidente nigeriano, Bola Tinubu.
Os seis acusados deverão ser levados à Suprema Corte de Abuja na quarta-feira.
Esta tentativa de golpe de Estado havia levado o Presidente Tinubu a proceder a uma remodelação no Estado-Maior Superior do Exército.
Este julgamento ocorre num momento em que o prazo eleitoral de Janeiro de 2027 já mobiliza os círculos políticos.
O chefe de Estado candidatar-se-á a um segundo mandato e terá de defender as suas políticas após quatro anos no poder.
O país mais populoso de África enfrenta um aumento da insegurança e de ataques, de terroristas e de grupos criminosos localmente chamados "bandidos", que realizam ataques nas aldeias, saqueiam, matam e sequestram os habitantes por resgate.