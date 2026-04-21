Seis pessoas indiciadas na Nigéria por tentativa de golpe de Estado

O Ministério Público (MP) da Nigéria acusou hoje seis pessoas por tentativa de golpe de Estado, frustrada pelas autoridades em 2025, segundo documentos apresentados à Suprema Corte Federal de Abuja, capital nigeriana.

Estas seis pessoas, incluindo um general de divisão reformado, são acusadas de terem conspirado "entre si para declarar guerra ao Estado a fim de intimidar o Presidente da República Federal", segundo o MP da Nigéria.

Em Outubro de 2025, o exército tinha anunciado que 16 oficiais tinham sido detidos por "problemas de indisciplina".

Na altura, apesar das negativas oficiais, fontes do Governo e do exército nigeriano tinham declarado à agência de notícias France-Presse (AFP) que esses oficiais tinham sido detidos por terem fomentado um golpe de Estado.

Em janeiro, o exército acabou por reconhecer a tentativa de golpe de Estado e anunciou que iria julgar vários oficiais acusados de planear a destituição do Presidente nigeriano, Bola Tinubu.

Os seis acusados deverão ser levados à Suprema Corte de Abuja na quarta-feira.

Esta tentativa de golpe de Estado havia levado o Presidente Tinubu a proceder a uma remodelação no Estado-Maior Superior do Exército.

Este julgamento ocorre num momento em que o prazo eleitoral de Janeiro de 2027 já mobiliza os círculos políticos.

O chefe de Estado candidatar-se-á a um segundo mandato e terá de defender as suas políticas após quatro anos no poder.

O país mais populoso de África enfrenta um aumento da insegurança e de ataques, de terroristas e de grupos criminosos localmente chamados "bandidos", que realizam ataques nas aldeias, saqueiam, matam e sequestram os habitantes por resgate.