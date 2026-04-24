Agência Internacional de Energia alerta sobre efeitos na produção de gás

A Agência Internacional de Energia alertou hoje que as consequências da guerra no Médio Oriente na produção de gás natural liquefeito (GNL) vão fazer-se sentir durante os próximos dois anos.

Na mesma linha, a Agência Internacional de Energia frisou que o mercado de GNL "vai manter-se restrito" em 2026 e 2027, por causa da guerra que começou no dia 28 de fevereiro.

Os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irão e, apesar do cessar-fogo em vigor, os constrangimentos no estreito de Ormuz condicionaram o transporte de gás e crude provocando efeitos a nível global.

Num relatório publicado hoje, a Agência Internacional de Energia, estimou que os danos nas infraestruturas de liquefação de gás do Qatar, em particular, vão agravar-se.

Mesmo assim, a empresa QatarEnergy anunciou hoje que exportou o primeiro carregamento de gás natural liquefeito no quadro da parceria com a ExxonMobil e a Golden Pass LNG, do Texas, Estados Unidos.

Em comunicado, a QatarEnergy referiu que o carregamento decorreu com segurança.