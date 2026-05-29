Ébola: OMS desaconselha restrição de entrada a viajantes da RDCongo

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconselhou a restrição da entrada de viajantes provenientes da República Democrática do Congo (RDCongo) devido à epidemia do Ébola, considerando que "não ajuda muito" a conter o surto.

A OMS recomenda não proibir viagens porque não ajuda muito. Poderia atrasar a propagação talvez alguns dias, mas não mais. A melhor abordagem é intensificar as medidas na origem e fornecer apoio", declarou Tedros à imprensa à sua chegada na noite de quinta-feira a Kinshasa, onde manterá reuniões de trabalho com as autoridades congolesas.

Tedros explicou que a proibição de viagens "não incentiva" os países afetados pelo Ébola a informarem os seus casos "de forma transparente", e que eles podem considerar deixar de fornecer os seus dados caso sejam alvo de medidas punitivas.

Nesse sentido, afirmou que este tipo de medidas têm "consequências para a saúde pública", segundo "investigações realizadas em várias ocasiões", e recomendou outras formas de gerir as fronteiras e os casos.

Até agora, países como Uganda, Ruanda, Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas, Jordânia e Bahrein tomaram medidas de restrição de viajantes provenientes da RDCongo, de Uganda ou do Sudão do Sul, e até o encerramento de fronteiras.

O chefe da OMS, que também planeia viajar para Bunia, capital de Ituri e epicentro da epidemia, indicou que entre os desafios de contenção está o longo conflito que assola o leste do país, motivo pelo qual pediu um cessar-fogo entre o Exército congolês e os grupos rebeldes que operam na zona.

"Houve centenas de milhares de pessoas deslocadas (...) nos últimos meses. E isso dificulta muito conter a epidemia. E o outro fator, claro, é a insegurança alimentar observada na província", acrescentou.

Da mesma forma, destacou a dificuldade de resposta associada à "desconfiança" da população, que se mostra "muito preocupada", ao mesmo tempo que pode "não entender o que está a acontecer".

No entanto, mostrou a sua "fé na comunidade" congolesa, à qual apelou para conseguir uma resposta conjunta à epidemia e superá-la.

"Vim aqui para mostrar às comunidades das províncias orientais Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul, que não estão sozinhas, que estamos aqui para as apoiar e entendemos a sua dor", concluiu.

A agência de saúde pública da União Africana (UA) indicou quinta-feira que existem 246 "mortes suspeitas" registadas na RDCongo devido à 17.ª epidemia de Ébola registada no país desde que o vírus foi detetado pela primeira vez em 1976.

O vírus também se propagou para a vizinha Uganda, onde foram confirmados oito contágios, incluindo uma morte num caso importado de um congolês, de acordo com a agência de saúde da UA.

A RDCongo, nação vizinha de Angola, é regularmente afetada por surtos e epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

A epidemia corresponde à estirpe de Bundibugyo, cuja taxa de letalidade varia entre 30% e 50% e para a qual não existe vacina autorizada nem tratamento específico, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera o risco na África subsariana como "alto" e a nível global como "baixo".

O Ébola, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.

Na ausência de vacina e de tratamento aprovado contra a estirpe Bundibugyo do vírus, responsável pela epidemia atual, as diretrizes de contenção assentam essencialmente no cumprimento das medidas de prevenção sanitária e na deteção rápida dos casos.

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