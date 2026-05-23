Ministério da Saúde reúne equipa técnica após alerta internacional de Ébola na RDCongo

O Ministério da Saúde reuniu, na quinta e sexta-feira, a Equipa Técnica de Preparação, Prontidão e Resposta, na sequência do alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que declarou a epidemia de Ébola na República Democrática do Congo e no Uganda como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.

A reunião, convocada pela Direção Nacional de Saúde, teve início na quinta-feira, 21 de Março, e prosseguiu na sexta-feira, no Ministério da Saúde, com o objetivo de reforçar os mecanismos nacionais de resposta rápida, avaliar o nível de risco para Cabo Verde e atualizar o plano nacional de prontidão e contingência face à evolução da situação epidemiológica, entretanto classificada pela OMS como de risco muito elevado a nível regional e global.

Durante os trabalhos, os participantes analisaram a necessidade de acelerar a operacionalização de um plano de contingência, bem como a emissão de diretivas técnicas para as estruturas de saúde em todo o país.

Segundo o Ministério da Saúde, outro dos pontos centrais foi o reforço da preparação dos profissionais de saúde, através da realização de ações de formação e sessões clínicas, bem como o início imediato da preparação de estratégias de comunicação de risco e de mobilização comunitária.

A reunião contou com a participação de várias entidades nacionais e internacionais, incluindo o Instituto Nacional de Saúde Pública, o Gabinete de Assuntos Farmacêuticos, a OMS em Cabo Verde, o Escritório Conjunto da UNICEF, UNFPA e PNUD, o Banco Mundial, além da Direção-Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, e representantes das autoridades portuárias e aeroportuárias nacionais.

As autoridades de saúde sublinham que estas medidas visam reforçar a vigilância epidemiológica e garantir uma resposta coordenada e eficaz perante uma eventual introdução do vírus no país, assegurando a proteção da população e do sistema nacional de saúde.