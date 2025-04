Cabo Verde registou 55 casos de paludismo em 2024 sendo 16 autóctones

Apesar de ter sido certificado como livre do paludismo pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2023, Cabo Verde registou 55 casos da doença no ano de 2024. De acordo com dados do Serviço de Vigilância Integrada das Doenças e Resposta (SVIR) do Ministério da Saúde, entre os casos registados, 30 foram importados, 9 introduzidos e 16 autóctones.

Os dados foram hoje revelados pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Dia Mundial de Luta Contra o Paludismo, celebrado anualmente no dia 25 de Abril. Sob o lema “Vamos acabar com o Paludismo: reinvestir, reimaginar, reacender”, a campanha global deste ano, promovida pela OMS em parceria com a iniciativa Roll Back Malaria, apela a uma renovação do compromisso mundial no combate à doença. O objectivo é acelerar o progresso rumo à sua eliminação definitiva, através da mobilização de esforços desde o nível político até à acção comunitária. Globalmente, só em 2023, registaram-se 263 milhões de novos casos e 597 mil mortes por paludismo, sendo que 95% das ocorrências se concentraram na Região Africana da OMS. O Ministério da Saúde reforça que, embora Cabo Verde tenha atingido marcos importantes, a vigilância deve continuar activa e os esforços devem ser constantemente reacesos. “Temos o conhecimento, as ferramentas e os métodos eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. O momento de agir é agora”, alerta o comunicado.

