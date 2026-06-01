​Ébola: OMS e RDCongo estão a desenvolver vacina contra a atual estirpe

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) estão a trabalhar para conseguir uma vacina contra a estirpe da atual epidemia de Ébola declarado no leste do país, afirmaram ambas as partes.

"O ministério da Saúde, a OMS e os seus parceiros estão a trabalhar para realizar rapidamente ensaios controlados (...) sobre vacinas e tratamentos candidatos", afirmaram a agência da ONU e o Governo congolês numa declaração conjunta emitida esta madrugada.

A nota foi publicada após a missão que este fim de semana lideraram em Bunia, capital da província de Ituri (epicentro da epidemia), os ministros congolenses da Saúde, Samuel Roger Kamba, e da Comunicação, Patrick Muyaya; e o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A OMS e o Executivo congolês sublinharam que, embora a estirpe de Bundibugyo apresente "desafios adicionais", como a ausência de uma vacina autorizada ou de um tratamento específico, "as medidas de saúde pública comprovadas continuam a ser eficazes para travar a transmissão e alcançar uma possível recuperação completa".

"Mesmo sem vacinas ou tratamentos específicos, as pessoas podem sobreviver ao Ébola causado pelo vírus de Bundibugyo se receberem cuidados médicos atempados e procurarem tratamento assim que os sintomas surgirem", insistiu hoje Tedros na rede social X.

Segundo a agência da ONU, a estirpe de Bundibugyo tem uma taxa de letalidade que varia entre 30% e 50%.

"A OMS e muitos parceiros apoiam a criação de centros de tratamento de Ébola na República Democrática do Congo (...)", acrescentou o chefe da OMS, que hoje regressa à capital congolesa, Kinshasa, onde está previsto reunir-se com as "mais altas autoridades" do país.

Além disso, o Governo e a OMS voltaram a instar todas as comunidades a adotarem "comportamentos de proteção", como a higiene regular das mãos, a procura precoce de cuidados médicos em centros de saúde e a partilha de informações.

Também enfatizaram que a resposta à epidemia deve "manter a atenção primária de saúde e os serviços essenciais, bem como reforçar a resiliência do sistema de saúde a longo prazo".

As zonas afetadas pelo vírus estão imersas num longo conflito entre o Exército congolês e grupos rebeldes que operam na zona, motivo pelo qual Tedros pediu na semana passada um cessar-fogo que facilite a resposta à epidemia.

A agência de saúde pública da União Africana (UA) indicou na quinta-feira 246 "mortes suspeitas" e 1.077 os "casos suspeitos" registados na RDCongo devido à 17.ª epidemia de Ébola que o país enfrenta desde que o vírus foi detetado pela primeira vez em 1976.

Na mesma ocasião, a UA assegurou que terá uma vacina contra estirpe Bundibugyo disponível este ano.

"Aquilo de que temos a certeza é que, até ao final do ano de 2026, o Africa CDC garantirá que teremos uma vacina e um medicamento contra o Bundibugyo", a estirpe em causa, assegurou o diretor-geral da Agência de Saúde Pública da União Africana (Africa CDC), Jean Kaseya, numa conferência em Kinshasa, no dia 28 de maio.

O vírus também se espalhou para a vizinha Uganda, onde foram detetados nove contágios confirmados, incluindo uma morte por um caso importado de um congolês.

A RDCongo, nação vizinha de Angola, é regularmente afetada por surtos e epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

O Ébola, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.

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