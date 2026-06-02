Deputados de Israel aprovaram 1.ª votação para a dissolução do parlamento

Os deputados israelitas aprovaram hoje a primeira versão de um projeto de lei para dissolver o Parlamento, abrindo caminho a eleições antecipadas em setembro ou outubro.

Os 106 membros presentes, de um total de 120 lugares no Knesset (Parlamento de Israel), aprovaram por unanimidade o projeto apresentado pela coligação governamental do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Uma comissão debateu e votou o projeto na segunda-feira, antes de ser analisado pelo plenário.

O projeto tem ainda de ser debatido e votado mais duas vezes no Parlamento antes da aprovação final.

A legislação em vigor estabelece o período entre 08 de setembro e 20 de outubro para a realização das eleições gerais.

A votação estava inicialmente marcada para 27 de outubro, pelo que a antecipação da data, atualmente em negociação entre os partidos da coligação, não representa uma alteração significativa.

O anúncio da dissolução do Parlamento em meados de maio, iniciado pelo Likud, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ocorreu numa altura em que a formação política parecia ameaçada pelo colapso da maioria.

A crise foi provocada pelos partidos ultraortodoxos da coligação governamental, que criticaram o Likud por não ter aprovado, como previsto, uma lei que isentava os jovens estudantes de yeshivas (escolas talmúdicas) do serviço militar obrigatório.

Netanyahu, 76 anos, que governou o país durante mais tempo do que qualquer outro primeiro-ministro (mais de 18 anos acumulados desde 1996), pretende cumprir um último mandato enquanto enfrenta um julgamento por corrupção que se prolonga há mais de cinco anos.

O primeiro-ministro e líder do Likud é considerado - pela maioria dos israelitas - responsável pela falha de segurança que permitiu o ataque sem precedentes do movimento palestiniano Hamas, a 07 de outubro de 2023.

De acordo com sondagens israelitas nenhum dos blocos políticos parece atualmente capaz de formar Governo, dada a fragmentação do eleitorado.