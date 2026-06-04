Líder supremo acusa EUA e Israel de procurarem dividir nação iraniana

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, acusou hoje os Estados Unidos e Israel de procurarem dividir a nação iraniana, após terem sofrido um "revés amargo" na guerra desencadeada contra a República Islâmica.

"A sua principal ferramenta" para enfraquecer o Irão "é semear as sementes da dúvida, do desespero, do medo, da desconfiança e da divisão", afirmou Khamenei num texto lido em público, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Khamenei considerou que o "inimigo malévolo", Estados Unidos e Israel, sofreu um "revés amargo no campo de batalha".

A declaração foi lida no mausoléu do 'ayatollah' Ruhollah Khomeini, em Teerão, por ocasião do 37.º aniversário da morte do fundador da República Islâmica.

"Diante destas intenções funestas, cada um deve, através da firmeza, da clarividência, da preservação da unidade e da coesão, da confiança mútua e da recusa em propagar a publicidade do inimigo, neutralizar a sua sinistra conspiração", acrescentou.

Aquando da morte de Khomeini, em 1989, Ali Khamenei sucedeu-lhe no cargo de líder supremo, antes de ser morto em 28 de fevereiro, no primeiro dia da ofensiva israelo-americana que desencadeou uma guerra regional no Médio Oriente.

Mojtaba Khamenei sucedeu ao pai, mas, desde que foi designado no início de março como terceiro líder supremo da República Islâmica, não fez qualquer aparição pública, sendo-lhe apenas atribuídas declarações escritas.

No mausoléu do imã Khomeini, os fiéis empunhavam retratos dos três líderes, de acordo com as imagens da televisão estatal.

Outros agitavam a bandeira da República Islâmica, mas também do Hezbollah libanês, movimento apoiado financeira, política e militarmente por Teerão e em luta contra Israel, o inimigo jurado comum.

Cada dia 04 de junho desde 1989, Ali Khamenei tinha por hábito proferir um discurso por ocasião da comemoração.

Este ano, uma cadeira vazia com o seu retrato foi instalada no mausoléu, segundo as imagens da televisão estatal.

A guerra desencadeada pela ofensiva israelo-americana contra o regime iraniano causou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, país que foi arrastado para o conflito pelos ataques do Hezbollah contra Israel em solidariedade com Teerão.

O Irão reagiu à ofensiva com ataques contra países da região, alargando o conflito a grande parte do Médio Oriente, e com o bloqueio do estreito de Ormuz, por onde circula cerca de um quinto dos hidrocarbonetos para os mercados mundiais.

A guerra fez disparar os preços do petróleo e recear uma recessão económica global, com alertas para o agravamento das condições de vida e da fome, sobretudo em países menos desenvolvidos.