Irão? "Demoraram a negociar acordo que teria sido ótimo. Agora vão pagar"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que o Irão está a demorar "demasiado tempo a negociar um acordo" e "agora terá de pagar o preço".

"Demoraram demasiado tempo a negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora vão ter de pagar o preço", escreveu Trump numa mensagem publicada na sua rede social Truth, sem clarificar o que isso significa exatamente para Teerão.

Segundo o Presidente norte-americano, "o exército iraniano está num caos completo e total" e "grande parte dele, como a marinha e a força aérea, já nem sequer existe --- foram totalmente derrotados".

"O Irão é muito discurso e nenhuma ação. O tirano do Médio Oriente está morto", acrescenta.

Numa outra publicação, Trump afirma que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos no Estreito de Ormuz é o "mais bem-sucedido da história da guerra naval".

As declarações de Trump surgem após a pior noite de ataques desde o cessar-fogo estabelecido a 08 de abril, depois de as forças norte-americanas terem atacado vários pontos no sul do país em retaliação pelo suposto abate de um helicóptero no Estreito de Ormuz.

O Irão respondeu com bombardeamentos contra 21 alvos militares norte-americanos em todo o Médio Oriente, incluindo a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein, uma versão negada por Washington.

As autoridades iranianas afirmaram que, nos ataques norte-americanos, foram destruídas várias torres de comunicações e duas estações de dessalinização na zona de Sirik, o que deixou cerca de 20.000 pessoas sem água potável.

Entretanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Bagaei, afirmou hoje que, na sequência destes ataques, irão "reavaliar a situação atual" das negociações com os EUA, uma vez que "o processo diplomático não se desenvolve no vácuo e, para avançar em qualquer processo diplomático, é necessário um clima mínimo em que se possa trabalhar".

Estes novos confrontos ocorreram depois de Trump ter afirmado na terça-feira que as conversações com o Irão para um acordo de paz que ponha fim ao conflito no Médio Oriente estão "na reta final" e ter antecipado que poderia ser concluído "em dois ou três dias", após a troca de ataques entre as forças iranianas e israelitas entre domingo e segunda-feira.

O Presidente norte-americano procura uma saída para este conflito impopular nos Estados Unidos, à medida que se aproximam as eleições legislativas de meio de mandato, e multiplica as declarações contraditórias, ora otimistas, ora belicistas.