Irão considera "ameaça" declarações de Trump e Netanyahu sobre protestos

O Irão considera como uma ameaça as declarações do presidente norte-americano e do primeiro-ministro israelita sobre os protestos em curso, adiantando que não tolerará que continuem sem resposta, segundo o chefe do exército iraniano.

"O Irão islâmico considera a escalada da retórica inimiga contra a nação iraniana como uma ameaça e não tolerará que isso continue sem resposta", afirmou o general Amir Hatami, citado pela agência Fars.

Donald Trump ameaçou nos últimos dias intervir militarmente no Irão se manifestantes fossem mortos, enquanto Benjamin Netanyahu apoiou a posição norte-americana.

Desde o mês passado que no Irão têm ocorrido diversas manifestações, inicialmente contra o alto custo de vida e que passaram a incluir reivindicações políticas.

No oeste do Irão, a várias centenas de quilómetros de Teerão, foram relatados confrontos mortais nos últimos dias. É o caso de Malekshahi, um condado com cerca de 20 mil habitantes, onde vive uma importante população curda.

Na segunda-feira, o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, solicitou a abertura de uma investigação após um primeiro incidente num hospital onde manifestantes e forças da ordem se enfrentaram, segundo organizações não-governamentais.