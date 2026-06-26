HUAN realiza primeira nefrectomia radical laparoscópica com total autonomia em Cabo Verde

O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) realizou, pela primeira vez em Cabo Verde e com total autonomia da sua equipa médica, uma nefrectomia radical direita por via laparoscópica mão-assistida, numa intervenção efectuada com sucesso a um paciente de 72 anos diagnosticado com um tumor maligno no rim direito.

Segundo uma nota divulgada pelo hospital, o procedimento foi conduzido pelo Serviço de Urologia e constitui um marco na medicina nacional, por representar a capacidade da instituição em realizar este tipo de cirurgia sem recurso a apoio externo.

A técnica minimamente invasiva permitiu que a intervenção decorresse sem complicações, proporcionando uma recuperação rápida do doente, que recebeu alta hospitalar no segundo dia após a operação, em boas condições clínicas.

O HUAN considera que este resultado reflecte o empenho e a competência das equipas de Urologia, Anestesiologia, Enfermagem e dos restantes profissionais envolvidos no procedimento.

A nefrectomia radical laparoscópica é uma cirurgia minimamente invasiva que consiste na remoção completa de um rim através de pequenas incisões no abdómen, utilizando uma câmara (laparoscópio) e instrumentos cirúrgicos especializados.

Em comparação com a cirurgia aberta, a abordagem laparoscópica está geralmente associada a menor perda de sangue, menos dor no pós-operatório, menor tempo de internamento e recuperação mais rápida.

A cirurgia é realizada sobretudo no tratamento do cancro do rim, quando o tumor não pode ser removido preservando parte do órgão ou quando apresenta dimensões ou características que tornam necessária a remoção completa do rim. Em alguns casos, também pode ser indicada para doenças renais graves ou rins sem função que representam risco para o doente.