NATO pede mais empenho financeiro e unidade na Aliança Atlântica

O vice-comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) quer uma cimeira na Turquia para incentivar os membros a gastarem mais com Defesa, reafirmar apoio à Ucrânia e confirmar a unidade da Aliança.

Em entrevista à agência Associated Press, o marechal britânico John Stringer, vice-comandante supremo NATO na Europa falou a menos de duas semanas da reunião dos aliados em Ancara, marcada para 07 e 08 de Julho.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou sinais contraditórios sobre a postura das forças americanas na Europa e ameaçou deixar a Aliança Atlântica.

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, criticou duramente os aliados na semana passada por não permitirem o uso das suas bases para atacar o Irão, anunciando uma revisão sobre as forças americanas estacionadas na Europa.

No Reino Unido, ministros do governo renunciaram recentemente devido ao que descreveram como planos de gastos militares que não garantem a segurança da Grã-Bretanha.

As cimeira são "eventos altamente políticos e uma demonstração da unidade de qualquer organização", disse Stringer, acrescentando que se está a viver "momentos de turbulência".

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