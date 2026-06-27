Dois irmãos morreram em ataque israelita a campo de deslocados em Gaza

O exército israelita matou hoje dois irmãos, de 15 e de 29 anos, na sequência de um ataque a tendas de deslocados em al-Mawasi, um campo de deslocados no sul de Gaza.

De acordo com a agência EFE, que cita uma fonte do hospital de Nasser, além das duas mortes, o ataque israelita realizado através de um drone provocou também seis feridos.

Entre os feridos está a meia-irmã das vítimas mortais, que afirmou, segundo a mesma fonte, que as forças israelitas mataram quatro membros da sua família: a mãe, em 2014, um dos seus irmãos, em 2025, nos ataques que aconteceram durante a distribuição de ajuda humanitária, e agora os dois meios-irmãos.

Além deste ataque, registou-se outro ataque a norte da cidade de Gaza, que provocou vários feridos.

No total, 12 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital Shifa.

A guerra no enclave foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave, que provocou mais de 72 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelos islamitas palestinianos, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.