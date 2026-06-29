Ataque israelita fez 3 mortos em Gaza, incluindo uma criança

Um ataque israelita com drone fez hoje pelo menos três mortos no centro da Faixa de Gaza, entre os quais uma criança, disse hoje um responsável do Hospital Al-Aqsa em Deir al Balah.

A fonte hospitalar do hospital da zona central da Faixa de Gaza já identificou as vítimas, incluindo a criança de oito anos.

Entretanto, um porta-voz do Exército israelita disse à agência de notícias espanhola EFE que o ataque visava um membro da Jihad Islâmica Palestiniana.

O mesmo porta-voz não fez qualquer comentário sobre a morte da criança.

Fontes do Hospital dos Mártires de Al-Aqsa indicaram que o ataque teve como alvo um "grupo de pessoas" na zona sul de Deir al-Balah, centro do enclave costeiro palestiniano.

Apesar do cessar-fogo em vigor, Israel realiza diariamente ataques aéreos contra a Faixa de Gaza com o objetivo de atingir membros das milícias locais.

No domingo, quatro pessoas morreram em ataques israelitas, incluindo uma rapariga de 13 anos de idade em Khan Younis (sul de Gaza).

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 73.050 pessoas morreram em ataques israelitas contra o enclave desde 2023.

A guerra começou após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023.

A resposta militar de Israel, de grande escala, foi considerada genocídio pelas Nações Unidas e várias organizações de direitos humanos internacionais.