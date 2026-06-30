Forças israelitas matam mãe e bebé em ataque a campo de refugiados

Um bebé e a sua mãe morreram num ataque israelita com um míssil na segunda-feira em Khan Yunis, no sul de Gaza, que destruiu também cerca de 100 tendas onde viviam pessoas deslocadas, disse a Defesa Civil de Gaza.

Na noite de segunda-feira, um caça F-16 israelita disparou um míssil contra duas estruturas num campo de refugiados em Mawasi, nas praias a oeste de Khan Yunis, provocando um incêndio que a Defesa Civil conseguiu extinguir durante a madrugada.

O fogo alastrou-se entre as tendas das pessoas que vivem no campo de refugiados.

O ataque matou Sawar Abu Draz, de 1 ano, e a sua mãe, Diana Abu Draz, de 23 anos, e feriu outras 12 pessoas.

No local, onde antes estavam os abrigos improvisados, agora restam apenas alguns postes de metal, os mesmos que davam suporte às tendas.

A poucos metros do acampamento destruído, é visível uma cratera com vários metros de diâmetro --- o local do impacto do míssil.

Mawasi foi, durante a maior parte da ofensiva israelita em Gaza, o local indicado pelo Exército israelita aos palestinianos para se refugiarem dos bombardeamentos de Israel.

Embora muitos tenham tentado regressar às suas casas desde a trégua, este enclave costeiro continua a acolher dezenas de milhares de palestinianos que não têm para onde ir.

Como resultado, Mawasi tornou-se uma extensão de milhares de tendas ao longo da costa, onde a população vive em condições de sobrelotação, marcadas por problemas de acesso à eletricidade e à água e pela acumulação de lixo.