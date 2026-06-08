Teerão confirma ataque israelita contra complexo petrolífero no Golfo

Autoridades regionais iranianas confirmaram hoje um ataque do exército israelita contra o complexo petroquímico de Mahshahr, que causou "danos parciais", informaram os meios de comunicação oficiais do Irão.

"Há alguns minutos, a empresa petroquímica Karoon, em Mahshahr, foi alvo de um ataque aéreo e atingida por projéteis disparados pelo inimigo sionista, o que danificou parte das instalações", declarou o vice-governador regional da localidade atingida, no sudoeste do Irão, citado pela agência iraniana Fars, que não identificou a fonte.

A confirmação do ataque foi conhecida pouco depois do exército israelita noticiar ter atingido "vários alvos" naquela zona económica especial petroquímica próxima do Golfo.

O Irão anunciou em contrapartida ter atacado duas importantes bases aéreas israelitas, Nevatim e Tol Nof, num contexto de ataques recíprocos de magnitude sem precedentes desde a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo há dois meses.

"A operação foi levada a cabo em resposta ao ataque com mísseis perpetrado pelo regime sionista (...) contra vários locais de radar situados em três locais diferentes" no Irão, indicou através de um comunicado a Guarda da Revolução Islâmica.

Também o exército israelita identificou o lançamento de uma vaga de mísseis do Irão contra o seu território e garantiu estar "a operar para intercetar a ameaça", acrescentando que foram enviados alertas de precaução para os telemóveis das áreas possivelmente afetadas. Jornalistas da agência France-Presse (AFP) confirmaram duas explosões em Jerusalém.

As forças israelitas anunciaram ainda o lançamento pelos Huthis de um míssil a partir do Iémen contra Israel, que foi intercetado.

O fogo cruzado entre o Irão e Israel recomeçou na noite deste domingo com o ataque iraniano contra o território israelita, em retaliação ao bombardeamento de Israel a Beirute horas antes.

O Irão lançou na noite de domingo um total de onze mísseis contra Israel, na sequência do ataque israelita contra dois apartamentos nos subúrbios meridionais de Beirute, conhecidos como Dahye, onde, pelo menos, duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas este domingo. Israel assegurou que se tratou de uma operação contra um quartel do grupo xiita Hezbollah.

O Irão já tinha antecipado que, se os ataques de Israel contra o Líbano continuassem, retaliaria, considerando que o cessar-fogo alcançado com os Estados Unidos em 08 de abril inclui a nação árabe.

O Exército israelita afirmou ter intercetado todos os mísseis lançados pelo Irão.

O fogo cruzado ao 100.º dia do início da guerra ameaça ainda mais os esforços para alcançar um cessar-fogo permanente e aumentam a possibilidade de um regresso a combates intensos, complicando os esforços de mediação para pôr fim ao conflito iniciado com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro.