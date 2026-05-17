Netanyahu afirma estar "preparado para qualquer cenário"

O primeiro-ministro israelita afirmou hoje que o país está "preparado para qualquer cenário" sobre um possível avanço do cessar-fogo com o Irão e que vai conversar com o Presidente dos Estados Unidos nas próximas horas.

"Estamos a acompanhar de perto a situação com o Irão. Hoje, como faço a cada poucos dias, vou falar com o nosso amigo, o Presidente Trump. Vou certamente ouvir as suas impressões sobre a viagem à China e talvez também sobre outros assuntos", afirmou Benjamin Netanyahu, no início de uma reunião especial do Governo realizada do Knesset (parlamento) para assinalar o Dia de Jerusalém.

"É claro que existem muitas possibilidades. Estamos preparados para qualquer cenário", acrescentou o chefe do Governo israelita, citado num comunicado divulgado pelo seu gabinete.

Em relação aos ataques em curso no Líbano, Netanyahu afirmou que Israel está a "conquistar e a limpar" território em solo libanês, além de "defender" cidades israelitas junto à fronteira e de atacar militantes do Hezbollah.

"Hoje enfrentamos o desafio de neutralizar os drones de fibra ótica. Este é um tipo específico de ameaça", reconheceu o primeiro-ministro, acrescentando que instou o Ministério da Defesa e outras entidades do setor a encontrarem uma solução para este tipo de ataques sem "restrições orçamentais".

No Líbano, desde o início dos ataques israelitas, a 02 de março, no âmbito da Guerra Irão-Iraque, o número de mortos chegou aos 2.960, informou no sábado o Ministério da Saúde Pública libanês.

Israel continua a concentrar os ataques nos subúrbios do sul de Beirute, considerados um bastião do Hezbollah, bem como no sul do Líbano, onde o Exército israelita ocupou durante anos uma faixa fronteiriça.

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