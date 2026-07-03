Onda de calor de Junho afetou 410 milhões de pessoas na Europa

Cerca de 410 milhões de europeus - dois terços da população - estiveram sob temperaturas acima dos 35°C pelo menos uma vez durante a onda de calor entre 15 e 30 de junho, segundo uma análise da Agência France Presse.

Segundo a pesquisa da Agência France Presse (AFP) Em algum momento da onda de calor do final do passado mês de Junho, as temperaturas superiores a 35°C afetaram quase toda a população da França continental e mais de três quartos das populações de Espanha e Itália.

A onda de calor estendeu-se desde a Península Ibérica até à Ucrânia, abrangendo os Balcãs e a Alemanha.

Em Espanha, uma zona em redor da cidade de Lleida (Catalunha) registou temperaturas superiores a 35°C durante pelo menos durante 16 dias consecutivos, segundo a análise da AFP aos dados do Observatório Europeu.

Num panorama mais alargado, as temperaturas máximas diárias ultrapassaram os 35°C pelo menos dez vezes durante a onda de calor para quase 50 milhões de europeus: 18 milhões no centro e sul de França, mais de 15 milhões no nordeste e sudoeste de Espanha e 12 milhões no norte de Itália, particularmente no Vale do Pó.

Os valores máximos de temperatura foram ultrapassados na Alemanha, Polónia, Eslováquia, República Checa e Hungria.

As temperaturas médias em França atingiram níveis recorde, incluindo as noites mais quentes de que há registo no país.

Em comparação, durante a onda de calor de 2003, 320 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia) foram expostas a temperaturas elevadas entre 01 e 17 de agosto, de acordo com os cálculos da Agência France Presse (AFP) baseados em dados de temperatura máxima diária do Observatório Europeu da Seca e em estimativas populacionais do Joint Research Center da União Europeia.

Foto: depositphotos