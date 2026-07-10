UE suspende concessão de vistos a nacionais da Guiné-Conacri

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu hoje restringir temporariamente a concessão de vistos a cidadãos da Guiné-Conacri, por falta de cooperação no retorno de cidadãos ilegais.

De acordo com uma nota de imprensa do Conselho, esta decisão segue-se a uma avaliação da Comissão Europeia, baseada nos contributos dos Estados-membros, que conclui que a cooperação da Guiné-Conacri na readmissão dos seus cidadãos que se encontram em situação irregular na UE é insuficiente.

Em resultado da decisão hoje adotada, os Estados-membros deixarão de poder emitir vistos de entradas múltiplas a cidadãos guineenses, dispensar a apresentação de documentos comprovativos que os requerentes de visto da Guiné-Conacri devem submeter, bem como de isentar do pagamento dos emolumentos do visto para os titulares de passaportes diplomáticos e de serviço.

Além disso, o prazo normal de processamento dos pedidos de visto será fixado em 45 dias de calendário, em vez de 15.

A decisão de suspensão é temporária, mas não foi fixada uma data de término específica.

O objetivo desta decisão é incentivar a Guiné-Conacri a melhorar a cooperação em matéria de readmissão e Bruxelas continuará a avaliar os progressos alcançados.

O executivo comunitário propôs ao Conselho, em Julho de 2025, a restrição temporária da concessão de vistos a cidadãos guineenses.

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