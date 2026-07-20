Presidente do Conselho Europeu quer aprofundar com Burnham a relação entre a UE e o Reino Unido

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou hoje desejar que a relação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido continue a aprofundar-se com o novo primeiro-ministro, Andy Burnham, nomeado esta segunda-feira.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Costa felicitou Burnham pelo cargo, salientando esperar "poder continuar a aprofundar ainda mais" a cooperação entre os dois blocos, referindo ainda que "nos últimos dois anos, as relações entre a UE e o Reino Unido ganharam um novo impulso positivo".

"O Reino Unido e a União Europeia são mais fortes juntos", referiu também.

Também a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu estar ansiosa por trabalhar com o novo chefe do Governo britânico para "reforçar a parceria" entre Bruxelas e Londres "pela segurança da Europa e a prosperidade das pessoas nos dois lados do Canal [da Mancha]".

O novo líder do Partido Trabalhista, Andy Burnham, foi designado hoje oficialmente primeiro-ministro britânico pelo Rei Carlos III durante uma audiência no Palácio de Buckingham em Londres.

"Sua Majestade concedeu audiência ao Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, e solicitou-lhe que formasse um novo Governo. O Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, aceitou a proposta do Rei", comunicou a Casa Real.

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas.

Minutos antes, o Rei recebeu o antecessor Keir Starmer, que apresentou formalmente a demissão, um mês após ter anunciado a renúncia da liderança do Partido Trabalhista, facilitando uma transição ordeira.

Numa declaração em Downing Street (residência oficial do primeiro-ministro britânico), Starmer despediu-se do cargo com "orgulho" pelo trabalho realizado e a convicção de que o Reino Unido está "mais forte e mais justo" do que há dois anos.

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