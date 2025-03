Costa espera que relações UE-União Africana "se estreitem"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse terça-feira esperar que as relações da União Europeia (UE) com a União Africana (UA) "se possam estreitar ainda mais", dada a presidência angolana da organização que junta países africanos.

No dia em que participa no Cairo na cimeira de emergência da Liga dos Estados Árabes sobre Gaza, António Costa reuniu-se à margem do encontro com o Presidente de Angola, João Lourenço, que assume há cerca de três semanas a presidência rotativa da UA.

Em declarações aos jornalistas na capital egípcia, o presidente do Conselho Europeu apontou: "Para além das questões bilaterais, podemos ver também as relações entre a União Europeia e a União Africana, que espero que agora, durante este ano de Presidência angolana [da UA], se possam estreitar ainda mais".

As declarações surgem depois de, em meados de Fevereiro, o Presidente angolano ter assumido a presidência rotativa da UA numa reunião de chefes de Estado e de Governo da União Africana em Adis Abeba, capital da Etiópia.

João Lourenço substituiu o presidente cessante da UA, o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, que havia assumido a presidência do bloco africano em Fevereiro de 2024.

No seu discurso de tomada de posse, o Presidente de Angola manifestou a sua determinação em promover a unidade continental e o progresso socioeconómico.

João Lourenço já havia dito que instabilidade política, guerras e terrorismo são fenómenos que travam o desenvolvimento socioeconómico de África, garantindo diálogo para a pacificação do continente durante a presidência angolana na UA.

Enquanto vizinho mais próximo da Europa, África é uma prioridade geopolítica para a UE, pelo que o bloco europeu é o principal parceiro nos domínios da energia, da paz e segurança, da transição ecológica, do comércio e do investimento, bem como da transformação digital.

Em 2022, o comércio de bens e serviços entre a União Europeia e os países africanos ascendeu a 504,3 mil milhões de euros.

Após a última cimeira UE-UA se ter realizado em meados de 2022, em Bruxelas, espera-se uma nova este ano num país africano, em data e local ainda a definir.

Hoje, ainda à margem da cimeira de emergência da Liga dos Estados Árabes sobre Gaza, António Costa afirmou ainda aos jornalistas, nas declarações em português: "Vemos como muito positivo haver esta iniciativa de um projeto concreto de reconstrução que respeita os direitos do povo palestiniano e no qual estaremos muito empenhados".

"Este é um passo essencial para garantir aquilo que é a solução duradoura para a paz na região, que é uma solução que permite termos dois Estados, em que a Palestina e Israel possam viver em paz e amizade", adiantou.

A participar nesta cimeira sobre Gaza em nome da UE, António Costa terá ainda hoje uma outra reunião bilateral, com o Presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa.

Na segunda-feira à noite, o presidente do Conselho Europeu reuniu-se com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e nesse encontro António Costa expressou a sua preocupação com a situação humanitária e de segurança em Gaza e disse esperar que as conversações sobre o cessar-fogo sejam retomadas, passando à segunda fase.

Espera-se hoje que hoje, na cimeira de alto nível, seja apresentado um plano árabe sobre Gaza e que, de seguida, isso seja mostrado à Europa e aos Estados Unidos, devendo ainda ser anunciada pelo Egito uma conferência de doadores para a reconstrução, sob os auspícios das Nações Unidas, a realizar em Março.