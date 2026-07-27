Incêndios: Fogo na região de Madrid em estabilização, 30 aviões mobilizados para Valência

Os incêndios na região de Madrid continuam em fase de estabilização e hoje serão retomados serviços públicos de autocarro nas zonas afetadas, assim como permitidos regressos a casa de pessoas que permanecem desalojadas, disseram hoje as autoridades.

"Noite de intenso de trabalho para avançar com a estabilização do incêndio", disse o serviço de proteção civil da Comunidade de Madrid (governo regional), numa informação divulgada às 08:00 locais (05:00 em Cabo Verde).

As autoridades alertaram que as previsões para o vento, com rajadas que podem alcançar 30 quilómetros por hora, "complicarão os trabalhos de extinção esta segunda-feira", depois de terem sido controladas as frentes do incêndio durante o fim de semana.

Espanha declarou a situação de emergência nacional nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo, no centro do país, por causa dos fogos florestais, que levaram a confinar ou a retirar de casa mais de 90.000 pessoas desde quinta-feira e já queimaram 77.000 hectares.

Devido à evolução favorável do combate aos incêndios na serra oeste de Madrid, esta segunda-feira poderão regressar a casa as pessoas que foram retiradas de várias localidades, incluindo os idosos de um lar, será reaberto um campo de campismo e retomada pelo menos uma linha de autocarro interurbano, segundo a Delegação do Governo de Espanha na Comunidade de Madrid.

"Temos boas previsões para continuarmos a trabalhar, a arrefecer, a conter e a extinguir o incêndio, e prevemos que amanhã [hoje], apesar de as temperaturas subirem, também haverá boas condições para tentarmos vencer este incêndio", disse no domingo à noite o delegado do Governo em Madrid, Francisco Martín.

Além destes fogos em Ávila, Madrid e Toledo - que estão a ser combatidos como se fossem um só, por estarem em territórios vizinhos -, as autoridades espanholas estão a alertar para a evolução de um incêndio em Vall d'Uixó, Castellón, na região de Valência, no leste do país, que já levou a retirar de casa 16.000 pessoas e já queimou 6.500 hectares.

Estão hoje a combater este incêndio 30 meios aéreos, segundo o governo regional de Valência.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, visita hoje de manhã a zona deste incêndio de Castellón, depois de no fim de semana ter estado em Madrid e em Ávila, onde voltou a apelar a um "pacto de estado contra as alterações climáticas".

Segundo o Governo de Espanha, já arderam este ano mais de 150.000 hectares no país e há registo de 32 grandes fogos florestais desde janeiro, multiplicando seis vezes os números do mesmo período de 2025.

Por outro lado, o incêndio de Ávila, que queimou perto de 50.000 hectares, é já o maior fogo florestal da história recente de Espanha, segundo o executivo.