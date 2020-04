A mudança inevitável no desporto

​Numa altura em que vivemos circunstâncias incomparáveis e que estão a afetar todos os continentes do planeta, assistimos igualmente ao surgimento de uma onda de criatividade e resiliência das pessoas envolvidas no sistema desportivo. Existem equipas de gestores no desporto a completar semanas de isolamento e ainda assim a trabalhar no desenvolvimento do sistema desportivo. Eles estão a tentar, dia após dia e hora a hora, descobrir como manter tudo à tona.

É incrível como igualmente os atletas estão a fazer para treinar em quartos e quintais e, ao mesmo tempo, encontram tempo para produzir vídeos e tutoriais inspiradores e motivacionais para adultos e crianças que, como eles, estão isolados em suas casas em todo o mundo.

O mundo não será o mesmo após esta pandemia. Será diferente e isso pode ser algo positivo. Este momento está a incidir sobre os valores humanos fundamentais. O espírito de otimismo e esforço humano resiste ao teste do tempo. É possível acreditar que quando tudo for superado, iremos ser mais corajosos e mais inovadores. Seremos mais colaborativos e resilientes. Seremos mais fortes e mais tolerantes. Seremos mais globais e menos isolados.

No desporto, existe agora uma oportunidade única de não virar as costas e intervir num conjunto de crenças que bloqueiam o desenvolvimento desportivo. Teremos agora a hipótese de pensar em algo maior e terminar com a mentalidade do "é assim que sempre fazemos". Ironicamente, o distanciamento social pode realmente nos aproximar, pois, a comunidade e o desporto podem ficar bem no centro. O desporto é um projeto movido a energia humana.

A situação em que o mundo se encontra hoje é um grande alerta para todos. Devemos ser capazes de usar isso e elaborar novas maneiras de realizar eventos, criar e planear novas iniciativas que abranjam cada vez mais pessoas. Pode ser usado este tempo para inovar e ampliar a nossa capacidade de intervenção no fenómeno desportivo.

O trabalho com os governos para restabelecer o desporto nas escolas, reconstruir estruturas de clubes, incentivar as pessoas a se exercitarem e ficarem em forma e saudáveis (aproveitando que agora as pessoas estão a valorizar o exercício 15 minutos por dia no seio das suas casas para manter algum equilíbrio) é agora de extrema importância. Pode ser agora o “novo normal” sem recorrer ao “fazer as coisas da mesma maneira”.

O anúncio do governo japonês e do Comité Olímpico Internacional de que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão adiados para 2021 foi certamente bem-vindo. Era parte dos anseios dos atletas e esta decisão dará a todos os envolvidos algum descanso nestes tempos sem precedentes e incertos.

O foco de todos nós está agora na saúde e no bem-estar, seja das nossas famílias ou nas nossas comunidades. Por mais difícil que seja, o desporto precisa ficar em segundo plano. Contudo, este recuo tem de ser visto como uma oportunidade e agir como no tiro com arco, pois para a seta sair com mais velocidade tem de ter um bom recuo.

Todos os principais eventos contam com um grupo complexo e entrelaçado de partes interessadas. Podemos aproveitar este momento agora, quando não estamos a correr de um evento para outro, para realmente analisar as opções e tomar as decisões corretas.

Esperemos que esta (re)invenção no desporto, nos faça recuar no tempo para recuperar muitos dos valores que foram inicialmente propostos para este movimento global iniciado por Pierre de Coubertin.