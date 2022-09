Saída para o mar interditada a nível nacional

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) interditou a saída ao mar de pequenas embarcações nas próximas 48 horas, devido às condições do estado do tempo no arquipélago de 22 a 24 Setembro.

“A Autoridade Marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional”, lê-se no comunicado. De referir que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou que uma depressão tropical aproxima-se de Cabo Verde, com precipitação e trovoadas dispersas em todo o arquipélago, intensificação do vento e agravamento do estado do mar no Barlavento, até sábado, 24.

