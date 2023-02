Hamilton Jair Fernandes sai do IPC para liderar a Inforpress

Hamilton Jair Fernandes é o novo gestor único da Inforpress. A informação foi avançada pelo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, esta manhã, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

Lourenço Lopes considera Jair Fernandes um servidor público com provas dadas no sector da Cultura, assim com um gestor que privilegia o diálogo, o sentido de cooperação e de compromisso.

"Estamos convencidos que Jair Fernandes, aproveitará toda a sua experiência acomodada, colocando-a ao serviço da Agência Cabo-verdiana de Notícias que vinha conhecendo avanços importantes desde o início da governação do governo liderado pelo Dr. Ulisses correia e Silva, em 2016", explica.

Jair Fernandes foi presidente do Instituto do Património Cultural até à última quinta-feira e a partir de hoje inicia as funções de administrador da Agência Cabo-verdiana de Notícias.

Lourenço Lopes deu igualmente a garantia que será implementado o PCCS da Inforpress e que também será assinado o primeiro contrato de serviço noticioso e informativo entre o Estado de Cabo Verde e a agência.

O Governo de Cabo Verde exonerou, no passado dia 16 fevereiro, José Vaz Furtado do cargo de administrador único da Inforpress. A exoneração surgiu na sequência de várias polémicas envolvendo a redacção da Inforpress, a última das quais a demissão do jornalista Geremias Furtado, também presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC).