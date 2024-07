​Chamam-lhe “vil metal” mas ainda precisamos dele - aliás dela, essa moeda metálica que nem a economia digital conseguiu destronar até hoje. Por falta dela, ou delas, pagar ou passar troco está ficando difícil, ultimamente, em Cabo Verde.

Com efeito, todo o mundo já deve ter-se apercebido que estão a faltar moedas em circulação. Escusado dizer que a inflação é a mãe desta penúria: com a escalada dos preços, as moedas de baixa cotação vão se depreciando e rareando nas nossas carteiras.

Compras e pagamentos ficam ainda mais complicados quando aos utentes e consumidores são fixadas tarifas de serviço público terminando por fracções de 1 a 9 escudos, sabendo que faltam moedas para pagar ou dar o troco! Apenas um exemplo: 43$00 para um bilhete de autocarro, sabendo de antemão que o cobrador, por falta de troco, vai levar 45$00, às vezes até 50, oiço dizer!

Falta de troco ou desculpa? Como o cliente não reclama, certos comerciantes e cobradores aproveitam e arredondam o preço a seu favor, e o mais das vezes é o cliente quem sai perder. Comerciante é sabido, em regra nunca perde... e muitos tostões fazem milhões.

Nem por isso me arrisco a imaginar algum comerciante ganancioso e oportunista açambarcando os tostões para não passar troco! Mas arrisco uma pergunta: onde param as nossas moedas que não querem saber das nossas carteiras? Haja em vista que moeda metálica não “emigra” (dinheiro migra sim, há circuitos legais para isso - às vezes nem por isso - mas moeda sonante, não!) Nem interessa a ninguém, a menos que alguma mais-valia lhe esteja associada. Por exemplo, que alguém ache as nossas moedas mais atractivas pela sua liga metálica em aço, niquel, cobre ou latão do que pelo seu valor pecuniário e facial cá pelas ilhas.

Com a falta de informação que nos caracteriza, soltam-se as más línguas e o boato ecoa de boca em boca: que as moedas estariam a ser fundidas e levadas às escondidas para fora do país, ou levadas para serem fundidas. Quem o diz aponta o dedo aos comerciantes chineses.

Custa a crer que o “vil metal”, por valer tão pouco cá nas ilhas, estaria a “emigrar” clandestinamente para se exibir noutros mercados como bijou, bibelô e outros artefactos. A ser verdade tal negócio, “vil” não seria o metal, mas sim os traficantes!

Prefiro pensar que tudo isso seja fantasia na boca do povo... mas, na falta de notícias do Banco Central, a teoria da “fundição” ganha pernas para andar. Tenho por mim que o antídoto do boato é a verdade e que o BCV e a polícia deveriam investigar e esclarecer os caboverdeanos. E, a ser verdade, accionar os tribunais pois fundir moedas para alterar o seu valor facial configura crime. É crime público, é gravíssimo, e dá cadeia!

Se não for verdade, na mesma o Banco central deve uma explicação aos contribuintes que somos. E, se necessário for, cumprir com o seu papel de banco emissor, mandando cunhar as moedas “em extinção” e repondo, dentro dos parâmetros da inflação e do mercado monetário, o stock de moedas a circular. Assim não haja perda de fluidez no pequeno comércio e nas rabidâncias do dia a dia que tantas panelas levam ao lume.

Mantenhas ao povo das ilhas na terra-longe e na terra-mãe.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1181 de 17 de Julho de 2024.