A Aventura da Filosofia: Autores e Ideias

​Intitulo A Aventura do Pensamento Filosófico: Autores e Ideias este projecto de colaboração com o Expresso das Ilhas, porque queria fazer uma abordagem das obras e pensadores desta área que não adoptasse um tom académico - pouco apropriado para um jornal generalista - ou uma perspectiva de tipo especializado inerente aos textos característicos das produções ligadas à investigação nesta temática, mas sem afastar o rigor inerente a qualquer trabalho com um fundamento científico sério.

No entanto, pareceria poder-se esperar que a forma de reflexão desenvolvida pela filosofia estivesse entre as mais populares e universais, porque de algum modo todos somos filósofos, na medida em que pensamos e temos uma visão do mundo resultante da nossa experiência pessoal. Dizendo respeito a todos, deveria figurar nas rubricas dos jornais de ampla circulação, tal como as secções de política, sociedade, cultura ou desporto – o que, manifestamente, não acontece. Trata-se de um dilema colocado desde os primórdios da reflexão filosófica: deveria ser reservada a uma elite, a uma aristocracia intelectual, como pensavam Pitágoras, Heraclito ou Platão, ou deveria ser acessível a todos e discutida na praça pública, como acontecia com Sócrates? A Filosofia pode assumir um papel de relevo como lugar para um exercício do esclarecimento e do pensamento crítico da maior importância no cumprimento da missão dos media: informar, formar e entreter.

A Filosofia aproxima-se da ciência, no chamado positivismo, da religião, como auxiliar da Teologia no mundo medieval, e da experiência vivida, com o existencialismo. Quanto aos seus modos de expressão, vão desde os fragmentos empregues por Heraclito e Nietzsche até às grandes construções sistemáticas que culminam com Hegel. Em tempos de pensamento único, nada mais indicado do que uma iniciação à pluralidade de modos de ver o mundo como a representada pela Filosofia. Contrariamente a uma concepção especulativa ou teórica da Filosofia, esta tem uma vertente prática ou aplicada presente em áreas como a Filosofia Política, do Direito, da Arte ou do Ambiente, para além do campo da Ética ou Deontologia Profissional ligada a actividades como o ensino, a advocacia ou jurisprudência, a medicina, a investigação científica ou as ciências ambientais – quando deixamos de limitar as exigências profissionais aos aspectos técnicos para passarmos ao campo dos valores, passamos a uma perspectiva filosófica. A Filosofia corresponde a uma busca inacabada (Popper) ou uma tarefa infinita (Husserl). O leitor pode partir destes artigos para fazer a sua própria interpretação.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1199 de 20 de Novembro de 2024.