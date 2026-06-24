O Tarrafal e Todas as Suas Histórias

​Entre os dias 24 e 26 de Junho, Cabo Verde acolherá um simpósio internacional dedicado ao sítio histórico do Tarrafal, no quadro da sua candidatura a Património Mundial da UNESCO.

A iniciativa, promovida pelo Instituto do Património Cultural, representa um momento relevante no aprofundamento da memória histórica nacional e na preparação de uma candidatura que aspira a projectar este lugar de memória para o património da humanidade.

Mais do que um Lugar de Prisão

O Tarrafal ocupa um lugar singular na memória histórica contemporânea do espaço lusófono. Foi cenário da repressão colonial e fascista, lugar de sofrimento e resistência, símbolo da luta pela liberdade e pelos direitos humanos. Essa dimensão permanece central e inquestionável, constituindo um património comum de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Portugal e de todos aqueles que ali conheceram a prisão, a perseguição e a privação da liberdade.

Os lugares de memória raramente se deixam encerrar numa única narrativa. Acumulam tempos diferentes, acolhem experiências diversas e convocam leituras sucessivas. A história não se constrói por compartimentos estanques; forma-se pela sobreposição de camadas que o tempo vai sedimentando. Compreender o Tarrafal exige, por isso, olhar para o conjunto da sua trajectória histórica e não apenas para alguns dos seus capítulos.

A importância acrescida deste simpósio reside precisamente na intenção anunciada pelo IPC de abordar todas as fases da história do Tarrafal. É uma orientação acertada e intelectualmente exigente. As sociedades amadurecem quando conseguem olhar para o passado sem receio das suas zonas de sombra. Uma memória que aspira à universalidade não pode ser construída sobre esquecimentos particulares. O valor patrimonial do Tarrafal cresce à medida que cresce a sua capacidade de acolher toda a sua história.

Durante muitos anos, a discussão sobre o Tarrafal centrou-se sobretudo nas fases mais conhecidas da sua existência histórica. Tal concentração de atenção é compreensível, dada a relevância dos acontecimentos que ali ocorreram e o seu significado para a luta antifascista e anticolonial. Contudo, a maturidade da memória exige sempre um movimento de ampliação. Os grandes lugares históricos não se definem apenas pelos episódios que os celebrizaram; definem-se igualmente pela capacidade de integrar as múltiplas experiências humanas que ali se cruzaram ao longo do tempo.

Memória, Património e Universalidade

Essa visão abrangente reforça a candidatura à UNESCO. O valor universal de um património mede-se pela capacidade de apresentar a sua trajectória histórica na plenitude das suas dimensões. É essa amplitude que transforma uma memória local numa referência universal e permite a um lugar marcado pela dor afirmar-se igualmente como espaço de aprendizagem colectiva.

A decisão de reunir investigadores de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Portugal e outras geografias marcadas por experiências semelhantes constitui um sinal encorajador. Revela a vontade de construir uma narrativa mais ampla, mais exigente e mais fiel à realidade histórica. Num tempo de memórias fragmentadas e discursos concorrentes, a procura de uma compreensão partilhada constitui um exercício de responsabilidade cívica.

A candidatura à UNESCO transcende a preservação de edifícios ou vestígios materiais. O que está em causa é a capacidade de transformar um lugar de sofrimento numa referência internacional de reflexão sobre liberdade, dignidade humana, resistência e cidadania. Quanto mais completa for a memória, maior será a força simbólica do património.

Os lugares de memória ultrapassam a simples evocação do passado. Funcionam como espaços de diálogo entre gerações, permitindo que cada época revisite criticamente as experiências que a precederam. O património histórico adquire, assim, uma dimensão pedagógica e cívica.

O Tarrafal inscreve-se plenamente nessa categoria de lugares. A sua história é marcada pela repressão e pela resistência, pelo sofrimento e pela dignidade humana. Reflecte sistemas de poder, mas recorda igualmente a capacidade dos indivíduos preservarem convicções e valores em circunstâncias extremas. É essa dimensão humana que permite ao Tarrafal ultrapassar a sua condição de episódio histórico específico e afirmar-se como referência universal.

Nesse sentido, a candidatura do Tarrafal vai muito para além do reconhecimento internacional de um espaço histórico cabo-verdiano. Coloca o país perante uma reflexão sobre a forma como constrói, interpreta e transmite a sua memória colectiva. Cada escolha patrimonial é igualmente uma escolha sobre o futuro.

Por isso, a discussão em torno das diferentes camadas da história do Tarrafal assume importância particular. A riqueza da memória reside na sua capacidade de integrar perspectivas diversas e experiências distintas. Uma história mais completa não diminui a importância dos acontecimentos já conhecidos; confere-lhes maior profundidade e contexto.

O desafio colocado ao Tarrafal é, afinal, o mesmo desafio colocado a todas as sociedades democráticas: preservar a memória sem a transformar em instrumento de exclusão, recordar sem seleccionar arbitrariamente aquilo que merece ser lembrado e construir património sem amputar a complexidade da experiência humana.

As Famílias e a História Viva

Nesse espírito, é desejável que os familiares dos presos associados à chamada terceira fase do Tarrafal sejam convidados a participar nos trabalhos. A memória não se conserva apenas nos arquivos, nos relatórios ou nos espaços museológicos. Preserva-se também nas famílias, nos testemunhos e nas experiências transmitidas entre gerações. Muitas vezes, são essas memórias familiares que permitem iluminar aspectos da história que os documentos escritos não registaram ou que os discursos oficiais deixaram na penumbra.

As famílias transportam uma parte importante da herança do Tarrafal. Guardam lembranças, relatos, fotografias, cartas e silêncios. Conservam emoções que os arquivos dificilmente registam. Integrar essas vozes no processo de reflexão não significa substituir a investigação histórica; significa enriquecê-la. A história torna-se mais sólida quando consegue articular documentação, testemunho e interpretação.

A presença dessas famílias constituiria, aliás, um gesto de reconhecimento e inclusão plenamente coerente com o espírito de uma candidatura que pretende valorizar todas as dimensões da experiência histórica associada ao Tarrafal. A memória colectiva constrói-se no encontro entre investigação, património e testemunho. Quando uma sociedade cria espaço para essas dimensões, fortalece o conhecimento histórico e a coesão cívica.

O Tarrafal é hoje um lugar de memória, reflexão e aprendizagem colectiva. A forma como uma sociedade recorda os seus lugares de memória revela muito da forma como se vê a si própria. Ao discutir o Tarrafal, Cabo Verde discute igualmente a sua relação com a história, a cidadania e a responsabilidade de transmitir às novas gerações uma compreensão cada vez mais completa do seu passado.

A candidatura à UNESCO oferece, assim, uma oportunidade rara: apresentar ao mundo uma narrativa histórica exigente, inclusiva e intelectualmente rigorosa, capaz de integrar as diferentes camadas de uma experiência marcante na história cabo-verdiana e lusófona.

Os muros do Tarrafal preservam um lugar. Os arquivos preservam documentos. As famílias preservam memórias. E é da convergência dessas três dimensões que nasce a inteireza da história.