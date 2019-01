Forças Armadas comemoram 52 anos. São Vicente recebe acto central

​As Forças Armadas de Cabo Verde comemoram no próximo dia 15 de Janeiro o seu 52º aniversário, sob o lema “52 anos, ao Serviço da Nação”, com um conjunto de actividades.

A celebração, segundo uma nota oficial, será realizada com “esplendor e honras”, com um leque de actividades militares, culturais, cívicas e desportivas ao nível nacional.

“Com essas actividades pretendemos demonstrar a importância da existência das Forças Armadas e a contribuição dos seus efectivos e colaboradores em prol do progresso da instituição e ainda o desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana”, lê-se no documento.

Este ano, refere a mesma fonte, coube ao Comando da 1ª Região Militar, em São Vicente, a missão de acolher o acto central das cerimónias, no dia 15, pelas 11:00, seguido do desfile da Força pelas artérias da cidade do Mindelo.

As comemorações realizar-se-ão a nível nacional, no mesmo dia, e mesma hora, no Comando da 2ª Região Militar, ilha do Sal, e no Comando da 3ª Região Militar e Guarnição do Estado Maior da Forças Armadas – EMFA, Cidade da Praia.

As comemorações arrancam hoje oficialmente, com o Concurso de Cultura Geral – Saber Militar, no Comando da 1ª Região Militar. No mesmo dia, está agendada uma palestra sobre “Efeitos da Droga”, a ser proferida pelo médico Luís Arturo Román Reyes, no Comando da 2ª Região Militar.

Ainda para esta sexta-feira estão na agenda Jogos de Mesa (damas e xadrez), no Comando da 3ª Região Militar, na Praia, e jogo de futebol, no Quartel Eugénio Lima, também na capital.

Já no sábado, dia 12, às 20:00, acontece a actuação da Banda Militar, na Praça Nova, no Mindelo. As actividades prosseguem na segunda-feira, dia 14, com a participação de militares no programa da Televisão de Cabo Verde, “Show da Manhã”.

No dia 15, além das cerimónias oficiais, a acontecer nos três comandos, haverá um parada militar com desfile, técnica de controlo tumultos e Unidade de Operações Especiais, dentre outros, na área do antigo aeroporto da Praia.

Para finalizar, no dia 19, acontecem a corridas militares nas cidades da Praia, Mindelo e Espargos.