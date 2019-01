Incêndio no bairro da Boa Esperança deixa 30 desalojados

Cerca de 30 pessoas foram realojadas no polidesportivo Seixal, em Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, na sequência do incêndio que deflagrou ontem à noite, no bairro de Boa Esperança, e que consumiu nove barracas. O fogo no bairro da Boa Esperança terá deflagrado na noite desta terça-feira, por volta das 22:00, alegadamente com origem numa vela acesa, numa das barracas.

A informação é confirmada pelo presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, em entrevista à Inforpress.

“Foram esta madrugada realojadas no polidesportivo Seixal. Estamos, neste momento, a mobilizar, para as pessoas que perderam os seus pertences, colchões, roupas de cama, vestuário, mobiliário, entre outros. Queremos pedir a todas as pessoas que puderem colaborar, para minorar o sofrimento desses nossos irmãos, para se dirigirem à Câmara Municipal, através dos serviços de promoção social, para fazerem as suas doações”, indica.

Segundo José Luís Santos uma criança recebeu tratamento no Centro de Saúde por inalação de fumos e com queimaduras consideradas ligeiras e a câmara municipal já está com uma equipa no terreno a avaliar toda a situação

“Temos já uma equipa no terreno, a avaliar toda a situação para que possamos, nas próximas horas, tomar todas as medidas que a situação impuser e para, rapidamente, as pessoas poderem retomar a sua vida, na normalidade”, afirma.

O bairro da Boa Esperança, outrora denominado bairro da Barraca, é neste momento um dos maiores centros populacionais da “Ilha das Dunas”, com a grande maioria da população proveniente da ilha de Santiago e da costa ocidental africana, que trabalham na construção civil e nas unidades hoteleiras da ilha.

Este bairro já registou outros incêndios que ocorreram nos anos 2000 e 2004.