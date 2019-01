​IGAE apreende cerca 100 contos em produtos durante festas de Santo Amaro Abade

A Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE)apreendeu cerca de 100 mil escudos em produtos impróprios para consumo durante as festividades de “Nho Santo Amaro Abade”, no Tarrafal de Santiago.

Foram mais de 70 operações realizadas nos dias 11, 12, 13 e 15 de Janeiro, que resultaram na apreensão de uma “quantidade considerável” de produtos.

De acordo com informações publicadas pela IGAE na sua página na rede social Facebook, os produtos apreendidos são, na sua maioria, bebidas que não satisfazem os requisitos legais para sua comercialização e consumo, e susceptíveis de provocarem doenças que, na maioria das vezes, causam dores de cabeça, vómitos e diarreia, “violando claramente os direitos dos consumidores”.

Além da IGAE, as operações, que visaram prevenir o consumo de produtos sanitariamente inseguros, contaram com a colaboração da Câmara Municipal do Tarrafal e da Polícia Nacional.

New Gallery 2019/1/17originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 540height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMwidth 720height 960