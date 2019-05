Praia recebe encontro sobre sustentabilidade urbana

​“Hoje, amanhã, os municípios de Cabo Verde, implementando Cidades Sustentáveis”, é o tema do fórum nacional sobre “sustentabilidade urbana”, que acontece de 28 a 29 deste mês, na Praia, promovido pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde.

O evento acontece no âmbito do projecto “Construindo cidades seguras e sustentáveis, desafio de todos e de cada um”, financiado pela União Europeia em 500 mil euros (aproximadamente 55 mil contos) e tem por objectivo contribuir para a melhoria da planificação, gestão e ordenamento do território nos 22 municípios de Cabo Verde.

Em declarações à Inforpress, a gestora do projecto, Susana Alfama, adianta que o fórum será um espaço de debate, de troca de experiência, para se estabelecer um diálogo com os parceiros, recolher o máximo de “inputs” e aconselhamentos técnicos, baseados nas boas práticas urbanísticas.

O projecto, implementado pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), tem desenvolvido acções para sensibilizar as populações, combater as construções clandestinas e promover as boas práticas urbanísticas.

Durante os dois dias do fórum, vão estar sobre a mesa temas relacionados com a planificação, gestão e ordenamento do território, sustentabilidade urbana ligada aos aspectos ambientais, tecnologia e melhoria da qualidade de vida, o papel da sociedade civil na construção, sustentabilidade e segurança urbana, abarcando os factores sociais, ambientais, económicos e de segurança, para uma planificação urbanística sustentável e segura.

“O objectivo principal é recolher recomendações para a melhoria da implementação da segunda fase do projecto, que se inicia em Julho.