Projecto leva rede de esgoto a bairros da Praia

​O vereador do Ambiente da Câmara Municipal da Praia revelou quarta-feira que a Praia vai beneficiar de um projecto de 385 mil contos, com foco no saneamento e ambiente.

Segundo António Lopes da Silva, trata-se de um projecto resultado de uma parceria com a cidade de Madrid, no quadro da cooperação descentralizada. “É um projecto que ganhámos há bem pouco tempo. Aliás, Madrid ganhou e o investimento é na Praia. Eles apresentaram o projecto com a Praia e com a Águas de Santiago (ADS) que vai ligar água e esgoto nos bairros mais complicados”, anunciou o vereador. Para este responsável, trata-se de um projecto “muito importante” para a Cidade da Praia, que está a crescer a “um ritmo muito grande”, mas onde apenas 40 por cento (%) das casas estão ligadas à rede de esgoto, o que, a seu ver, “é extremamente mau”. “É necessário, de facto, nós aumentarmos isso para chegarmos a 80 ou 90%, que é o mínimo razoável de casas com ligação a esgoto. Com este projecto e com outros que a câmara tem, certamente conseguiremos atingir isso”, almeja.

