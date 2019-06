Casa de apoio aos sem-abrigo da cidade da Praia inaugurada a 19 Junho

​A casa de apoio aos sem-abrigo da cidade da Praia vai ser inaugurada no dia 19 de Junho, revelou hoje a coordenadora do projecto 'Anjos da Noite', Margarida Rocha.

A revelação foi feita, hoje, à margem da entrega do Cartão Nacional de Identificação (CNI) a 13 beneficiários do projecto 'Anjos da Noite', para acederem aos serviços territoriais, principalmente à pensão de solidariedade social.

Este centro de apoio está localizado nas imediações do Liceu Domingos Ramos e Hospital Agostinho Neto, no Plateau, "e vai assegurar os serviços básicos de alimentação, vestuário, higiene e alojamento aos sem-abrigo da capital, tendo o Governo cedido já um espaço para o efeito, no centro histórico da Cidade da Praia".

Em 2010, de acordo com os dados do Censo, o número dos indivíduos sem tecto, a nível nacional, era de 192 pessoas, sendo 117 na Cidade da Praia, divididas em efectivos e esporádicos.

A maioria dos sem-abrigo da capital são estrangeiros, provenientes de outras ilhas e com problemas de alcoolismos, de acordo com o edil da Praia.

'Anjos da Noite' é um projecto de inclusão social da Câmara Municipal da Praia,criado em 2017, que visa dar uma resposta positiva aos sem-abrigo, desenvolvendo um trabalho técnico de intervenção psicossocial, motivando-os para uma mudança de vida.

O projecto conta com uma equipa de quatro pessoas, entre elas uma enfermeira, uma psicóloga, uma educadora de lar e uma coordenadora.