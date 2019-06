Primeiros autocarros adaptados entram ao serviço na Praia

​Cinco autocarros, equipados com rampas de acesso para cadeiras de rodas, da empresa de transportes públicos Sol Atlântico, foram terça-feira apresentados, na Praia. São as primeiras unidades a chegar a Cabo Verde.

Henrique Duarte, sócio-gerente da empresa, diz que, depois de uma análise, foi registada a necessidade de ter alguns autocarros adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

"É um começo. Começamos agora com cinco, a ideia é, paulatinamente, ir aumentando esse número", afirma.

Com 11 metros de comprimento, os autocarros estão equipados com elevadores e espaços para a fixação de uma cadeira de rodas.

Para Teresa Mascarenhas, presidente da Associação das Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Infantil, a vinda destes autocarros é mais um passo para a inclusão social, visto que a falta de transportes para pessoas com mobilidade reduzida era uma reclamação antiga.

"Há muito tempo que Cabo verde estava a sonhar com um passo desse tipo, de ter transporte público adaptado. Acho que Cabo Verde sai a ganhar, as pessoas com deficiência saem a ganhar, as pessoas com mobilidade reduzida também saem a ganhar", avalia.

A partir de hoje, os cinco autocarros adaptados para pessoas com mobilidade reduzida entrarão em circulação na rede da Sol Atlântico.

Por outro lado, a Câmara Municipal da Praia promete criar, ainda este ano, um corredor exclusivo para autocarros e táxi, ligando São Filipe a Palmarejo.

Informação revelada por Emanuel Correia, representante da autarquia na cerimónia pública de apresentação dos autocarros.