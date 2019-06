Governo aprova criação do Instituto do Turismo

O Conselho de Ministros aprovou quinta-feira o projecto de proposta de decreto-lei que procede à criação do Instituto do Turismo. O instituto terá sede na cidade Santa Maria e duas delegações, na ilha de São Vicente e outra na Praia.

Pedro Lopes, porta-voz do Conselho de Ministros, falava hoje, em conferência de imprensa.

"O Instituto do Turismo terá por missão a regulação e a fiscalização do sector turístico, a implementação de politicas no sector do turismo, o estudo e analise de tendências nacionais e tendências internacionais no que toca ao sector do turismo, incluindo postos de informação turística e sinalética, licenciamento da actividades turísticas, a promoção e supervisão interna e externa de Cabo Verde como destino turístico e o apoio ao investimento no sector do turismo" avança.

Também durante o Conselho de Ministros foi aprovada a proposta de resolução que contempla uma verba de 3,6 mil contos para custear a formação no exterior, durante 5 anos, de 10 jovens na área de zootecnia e medicina veterinária.

A decisão surge depois de uma avaliação da Organização Mundial de Saúde Animal, de 2014, que concluiu que o nível dos serviços veterinários no país ainda é insuficiente, perante as normas internacionais.

"Decidimos reforçar os técnicos em quantidade e em qualidade no nosso país e por isso, num período de cinco anos consecutivos, vamos formar 10 jovens na área de zootecnia e medicina veterinária, a começar no ano lectivo 2019-2020",explica

No Conselho foi igualmente votada e aprovada a proposta que regula a composição e financiamento do Conselho Nacional do Emprego Profissional e a proposta de resolução que aprova o Plano Nacional de Emprego.

Também foi aprovada a proposta de resolução que estabelece a subsidiação financeira no âmbito do programa de estágios profissionais às instituições que leccionam o curso de enfermagem.