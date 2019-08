Inquérito Nutricional da População de Santiago arranca esta quarta-feira

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) vai realizar um inquérito nutricional da população em 9 concelhos da ilha de Santiago. A operação estatística vai decorrer de 7 de Agosto a 7 de Setembro, em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e Instituto Nacional de Saúde Pública.

Segundo Patrícia Miranda Alfama, administradora da ERIS, vão estar no terreno 6 equipas de 2 inquiridores, um inquiridor da parte do INE e o outro da área da saúde. No total, o inquérito deve abranger 250 famílias, e levar à recolha de sangue d 750 indivíduos.

“No inquérito vão constar os hábitos alimentares, para se identificar quais são os nutrientes que a população de Santiago consome e vai ser feita a recolha de sangue para fazer a pesquisa de contaminantes no sangue”, explica.

A administradora para a área de segurança sanitária dos alimentos da ERIS explica que o projecto deriva do PERVEMAC, projecto da região de Macaronésia, que tem como objectivo a agricultura sustentável e uma alimentação saudável e que é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O projecto prevê a realização de estudos de avaliação de riscos devido à ingestão de compostos adversos, que podem estar presentes em vegetais consumidos diariamente na região, identificando os riscos com maior contribuição ao risco como um todo.