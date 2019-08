Campanha "Mais próximo do Cidadão" chega ao interior de Santiago

A Casa do Cidadão começa hoje a campanha “Mais próximo do Cidadão”, com a emissão de documentos electrónicos no interior de Santiago, através da sua Unidade Móvel.

A Unidade Móvel da Casa do Cidadão arranca esta sexta-feira com dois novos serviços: o pedido de Cartão Nacional de Identificação (CNI) e Passaporte Electrónico Cabo-verdiano (PEC), nos municípios do interior de Santiago. O Concelho de São Miguel será o primeiro a receber a Unidade Móvel, que vai estar em frente da Câmara Municipal. Segundo a página oficial da Casa do Cidadão, a campanha “Mais próximo do Cidadão” pretende dar ao cidadão do interior de Santiago mais uma alternativa para o pedido dos seus documentos electrónicos. A unidade móvel da Casa do Cidadão é equipada para prestar todos os serviços disponíveis nos balcões presenciais, mas, até agora, só tinha disponíveis os serviços 'Empresa no Dia', certidões de nascimento, de casamento, de óbito, de rendimentos para bolsa de estudo e registo criminal.

