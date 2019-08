Mais de 56 mil cabo-verdianos já têm o Cartão Nacional de Identificação

A equipa de Implementação do Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SINIAC) afirma que hoje há mais de 56.780 titulares do Cartão Nacional de Identificação (CNI) e mais de 129.715 de Passaporte Electrónico Cabo-verdiano (PEC).

Em comunicado, o SINIAC, que celebra o segundo aniversário no próximo dia 1 de Setembro, diz que foram dois anos de “desafios”.

“Documentos mais seguros, mais modernos, mais tecnológicos e que protegem a nossa identidade, permitindo-nos ainda ter acesso às facilidades em desenvolvimento”, lê-se.

A equipa do SNIAC destaca os trabalhos realizados, como o lançamento do site oficial e Facebook, Introdução de 37 novos equipamentos (kit móveis mais actualizados), o alargamento do CNI e do PEC a nível nacional, activação do serviço de notificação via SMS (por telemóvel) sobre o estado dos pedidos, entre outros.

O Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SNIAC) pretende ser um sistema central e transversal de gestão de identificação, da autenticação civil e do ciclo de vida do cidadão, com a intenção de ser um fornecedor central de dados a todos os outros subsistemas da administração que suportam e utilizam a identificação e autenticação como elementos básicos de funcionamento e de prestação pública de serviços.