Serviços já emitiram mais de 35 mil CNI

​O Ministério da Justiça e Trabalho confirmou segunda-feira que já foram emitidos mais de 35 mil Cartões Nacional de Identificação, sendo que o tempo médio entre o pedido e o levantamento do documento é de 15 dias.

A informação foi partilhada na pagina de Facebook do Ministério da Justiça e do Trabalho, indicando que 35.593 cartões já estão emitidos, 8.873 dos quais no primeiro trimestre do ano.

Lançado em Janeiro de 2018, o Cartão Nacional de Identificação está a ser emitido em todas as ilhas de Cabo Verde, 14 concelhos e 15 locais, incluindo a Casa do Cidadão na Praia.

A nível da diáspora, o Cartão Nacional de Identificação já está disponível em Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Alemanha, Itália, Suíça, França, China, Brasil, Estados Unidos da América, Angola, São Tomé e Príncipe, Senegal.

O Cartão Nacional de Identificação foi criado pelo Decreto-Lei nº19/2014, de 17 de Março, e faz parte do Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SNIAC).